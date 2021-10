AntiNoti | Llegó El General Eduardo Then

Antinoti Channel

Llegó el General Eduardo Then a la Policía Nacional con la macana para poner orden; Entra en vigor la medida de presentar tarjeta de vacunación en lugares públicos y genera tremendo caos; El presidente Luis Abinader viaja a Panamá para un encuentro con sus homólogos de Costa Rica y Panamá; David Collado hace campaña para el PRM mientras la Junta Central Electoral dice que está prohibido hacer campaña; Abel Martínez dice que él no va a dejar de hacer campaña aunque la Junta diga que no se puede.