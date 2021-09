Ladrón cumple su palabra en San Francisco de Macorís

San Francisco de Macorís.- En la mañana de este lunes un hombre denunció que un vecino suyo penetró a su barbería y cargó con dinero en efectivo y varios artículos, con una perdida aproximada de quince mil pesos.

Juan Pablo Lizardo propietario de la barbería ubicada en el sector Salvador Then y Then de Vista al Valle en esta ciudad, dijo que el presunto ladrón a quien identifica como Wilson Antonio Cruz, le había advertido en varias ocasiones su intención de robarle, pero al ser vecinos no le creyó.

El robo ocurrió la madrugada del sábado según el denunciante, quien pidió que las autoridades policiales intervenir en el caso, para “no tener que responder” en caso del que presunto ladrón tome represarías en su contra.