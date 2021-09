Wander Franco empata marca de Frank Robinson

En su regreso al lineup de los Rays de Tampa Bay para el juego del viernes ante los Marlins de Miami, Wander Franco llegó a 40 juegos seguidos embasándose para conseguir una importante marca en la MLB. El novato dominicano se unió al legendario Frank Robinson como los únicos peloteros de la historia de las Grandes Ligas, que con menos de 21 años alcanzaron llegar a base en 40 encuentros seguidos. (Seguir leyendo…)

Wander Franco continues to live up to the hype. pic.twitter.com/j7GlS2zQ1W

— MLB (@MLB) September 25, 2021