Vladdy Jr. dice no jugará este año en la LIDOM

Lo cierto es que Vladdy Jr. quiere volver a jugar en la pelota invernal dominicana para esta temporada 2021-2022, pero según comentó a Héctor Gómez de Z Deportes que no cree que los Azulejos de Toronto le den permiso de participar en la LIDOM este año. (Seguir leyendo…)

Vladimir Guerrero Jr.: "Si fuera por mi yo jugaría todos los años con @EscogidoBBClub. Hace unos días le dije al GM de los @BlueJays: "Mira, los fanáticos me están preguntando que si voy a jugar este año", pero por la mirada que me dio no creo que me deje jugar en esta temporada" pic.twitter.com/AqVrpcJbx2

— Héctor Gómez (@hgomez27) September 28, 2021