Sofía Lachapelle fue la primera periodista en reportar los atentados del 11-S

EEUU.–Sofía Lachapelle:“Yo no quería ir a NY, nunca me han gustado las grandes urbes, y mi mentora me dijo que yo tenía que irme a NY a trabajar, yo le dije que no, y me dijo: ‘tú te vas a Nueva York porque donde se forma un verdadero periodista es en una capital, donde suceden grandes acontecimientos’. Mira qué ironía que ella me dice en el año 1999: allá está la cede mundial, el World Trade Center, la ONU, y solo el hecho de estar allí, cubriendo noticias en esos lugares, esa es tu mejor base”, recuerda Lachapelle.( Seguir leyendo…)