Se calmaron las aguas

Manny Machado celebró su jonrón 25 con un emotivo saludo a Fernando Tatis Jr.

Algo que llama la atención del público, es el hecho de que Machado celebró su cuadrangular junto a la otra gran estrella de los Padres, Fernando Tatís Jr., representando una señal de que las cosas se arreglaron luego del incidente del pasado fin de semana. FANSIDED

Manny Machado gets down to business with the solo shot. The bros celebrating 🎉 #padres pic.twitter.com/zh7JWFynWH

— Allison Edmonds (@aedmondstv) September 22, 2021