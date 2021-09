‘Policía baña perros, Policía cómplice’

Altagracia Salazar

El informe sobre la policía dominicana publicado por una unidad de las naciones unidas no tiene sorpresas. Dice lo que ya sabemos, pero pone en duda el proceso de reforma que ha anunciado el actual gobierno y en el que está metida muchísima gente.

En pocas palabras Naciones Unidas dice que la PN debe refundarse en un plazo de 8 a diez años y que la ingerencia política en el cuerpo afecta todas sus decisiones y el orden mínimo que caracteriza los cuerpos policiales de referencia.

Hace tiempo que digo que no hay un delito en que no esté metido un policía ya sea como protagonista o como actor secundario. La asociación de los policías con el delito tradicionalemente es resuelta mirando para otro lado.

Ser policía no es atractivo para nadie decente, no hay garantía ni de ingreso ni de carrera. Su vida sus estudios y cualquier cosa están a la decisión de superiores que todavía no entiende que son civiles uniformados y que actúan como militares.

A los ciudadanos que nos lleve el diablo.

Personalmente solo acudo a la policía cuando el trámite me obliga.

Cuando me robaron en casa tuve que dar lo de la gasolina y soy periodista que es ya un provilegio y el policía sabe que puedo hablar con su jefe, pero aun así pide para la gasolina.

Cuando me asaltaron y se llevaron mi cartera, fui a la policía porque había que reportar la perdida de documentos. El policía escribió mi denuncia en una mascota y cuando le pedí su numero para saber si aparecían mis documentos le cortó un pedazo a la hoja donde le había escrito.

Cada dominicano y dominicana tiene algo negativo que contar de la policía excepto los privilegiados esos que disponen 5, 900 policías para cuidarlos.