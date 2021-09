Pedro Martínez insulta a ‘ampaya’ durante transmisión en vivo

Luego de una serie de malas marcaciones en el plato de parte de un umpire durante el juego entre Gigantes de San Francisco y Diamondbacks de Arizona, el cual se transmitió en directo por MLB Network, el actual analista y ex pitcher de Grandes Ligas, Pedro Martínez, arremetió contra el umpire principal del encuentro, pues según su punto de vista, no le gustó como estaba decretando algunas acciones del juego. (Seguir leyendo…)

“The umpires don’t know shit about what they’re doing.” – Pedro Martinez

— Ben Verlander (@BenVerlander) September 29, 2021