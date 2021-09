Lágrimas de Naomi Osaka

Tras su inesperada derrota en la tercera ronda del US Open, Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam, declaró que tomará un descanso indefinido del tenis. «Básicamente me siento como si hubiera llegado a un momento en que trato de definir qué quiero hacer. Sinceramente, no sé cuándo voy a jugar mi próximo partido de tenis», se lamentó, entre lágrimas, tras perder frente a Leylah Fernandez. (Seguir leyendo…)

May Naomi Osaka get the happiness she deserves away from being asked about the moments that make her sad. #usopen pic.twitter.com/3lEnTdFTRf

— TWDTV (@TWDTV1) September 4, 2021