VIDEO: Macron recibe un huevazo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este lunes el impacto de un objeto parecido a un huevo que fue arrojado por un desconocido mientras visitaba el Salón Internacional de Hostelería y Alimentación de Lyon, en el sureste del país, acompañado de varios ministros.( Seguir leyendo…)

An egg was thrown at French president Emmanuel Macron today. pic.twitter.com/vDbRhEdSUm

Macron is in the city I live in, and someone threw an egg at him ✨ pic.twitter.com/V4RmsxRDOp

— 𝓜. (@ivoriangyal) September 27, 2021