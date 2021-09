Mensaje motivador de Liondy Ozoria

Liondy Ozoria por Instagram: Yo era tapicero, tenía sueños de lograr cosas, no sabía que iba a ser ventrílocuo ni que iba a ser dique reconocido en el medio artístico… yo solo quería seguir ayudando a papi en la tapicería y ver si terminaba mi carrera de Publicista en la UASD, no pude porque no producíamos lo suficiente para cubrir los gastos de la carrera… pero descubrí que tenía un talento al que me fajé para desarrollar y recibí muchos rechazos en el intento de darme a conocer…

No era como ahora que hay redes sociales, había que moverse, lograr contacto físico con las oportunidades y demostrar ahí, en el momento, que eras bueno, no era editado el talento para mostrarlo en Instagram… han sido más de 20 años de esfuerzos, subidas y bajadas y por eso les muestro estás primeras fotos que encontré en mi baúl antes de simplemente subir la última sin darles explicación y que lo interpreten como quieran… es porque quiero inspirar a los jóvenes a que no esperen que van a lograr cosas de un día para otro, ni de una semana para otra, ni de un mes para otro… puede que si, pero prefiero que te enfoques en lograr las cosas de un año para otro, tiempo que puedes usar para prepararte, caer, levantarte, enfocarte, desanimarte, tomar fuerzas, reanimarte, empezar de nuevo, caer y en algún punto empezar a ver resultados… siempre poniendo a Dios primero…

Las primeras 4 fotos son en la casa donde me crié en Villa Juana… la última foto fue hace un rato aquí en mi casa de veraneo… no lo digo “echando vaina” porque incluso entiendo que aunque he logrado mucho en comparación con de donde vengo, sé que puedo y voy a lograr más… lo digo porque quiero que tomes el ejemplo de qué haciendo las cosas BIEN se puede… puede que sea otra #vainaqueanadieleimporta pero necesitaba poner este post, si eres de los que leíste hasta aquí es porque vas a seguir teniendo éxito en la vida… Dios les bendiga.