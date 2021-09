Leones y tigres, positivos al Covid en zoológico de Washington

Seis leones africanos, un tigre de Sumatra y dos tigres de Amur en el Zoológico Smithsonian National dieron positivo en pruebas de COVID-19 esta semana. Después de que los criadores del zoológico observaron síntomas en los grandes felinos, incluida la disminución del apetito, tos, estornudos y letargo, se recolectaron muestras fecales y las pruebas dieron positivo. (Seguir leyendo…)

All @NationalZoo lions and tigers have tested positive for the virus that causes COVID-19. All great cats are being treated with medication and are under close observation. LEARN MORE: https://t.co/3mKOKits7g.

— National Zoo (@NationalZoo) September 17, 2021