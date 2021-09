Falta gente en la Operación Falcón

Altagracia Salazar

Un dominicano que había residido en Estados Unidos llegó un día a la distante Pedernales, le gustó y regresó para quedarse y apropiarse virtualmente del municipio. Finalizaban los 80 y Moises Marchena como se llamaba tuvo el privilegio de ser uno de los primeros “inversionistas” a quien sedujo la belleza de Bahía de las Águilas.

Recuerdo cada detalle de las andanzas de Marchena porque las comentaba mi compañero de trabajo el pedernalense Carlos Julio Féliz. Marchena se apropió de Pedernales y construyó el primer todo de ese municipio casi siempre olvidado. La primera mansión, la piscina y un sistema de cable donde él solito decidía la programación y quien podía verlo. Marchena hizo y deshizo en Pedernales donde llegó a destruir kilómetros de manglares para construir lo que parecía una vía de acceso o una pista de aterrizaje.

Y hablo de eso porque en este país todo tiene un antecedente. Marchena murió hace una década oficialmente de una ulcera, tras ser apresado no sé porqué razón.

30 años después hay un dueño de todo lo que hay en Miches y pasa lo mismo que lo que ya pasó en Pedernales, nadie se da cuenta de que no puedes pasar de pescador a organizador de viajes ilegales y de ahí a dueño del pueblo así porque así.

Juan José de la Cruz Morales que ya aceptó su extradición a los Estados Unidos era dueño de todo en Miches y se dice que de El Seibo sin que tanta prosperidad llamara la atención. Manejaba tanto dinero que en los allanamientos a una de sus tres gasolineras se encontró la suma de 4 millones de dólares en efectivo. Cuatro millones de dólares debe ser el inicial para comprar a Miches completo.

Ayer me llamaron de Miches y luego yo llamé a Miches porque si te llaman te dicen lo que quieren que sepas y si llamas escuchas lo que quieres saber.

Falta gente y no son los 23 citados en el expediente a quienes no se les solicitó medida de coerción. Faltan los que permitieron todo esto simplemente mirando hacia otro lado. Yo no sé si es delito pero quiero saber quienes eran.

