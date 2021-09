Luego de aproximadamente cuatro horas, el Cuerpo de Bomberos sofocó el incendio que afectó la zona turística Pueblo Pescador en Las Terrenas. Aún no se ha determinado las causas del siniestro. No se reportan pérdidas humanas. Según la gobernadora, Elsa de León, del Pueblo de los Pescadores no quedó nada, debido a que el fuego consumió gran parte de los establecimientos. (Seguir leyendo…)

Fuego destruye el “Pueblo Pescador” en Las Terrenas, Samaná. pic.twitter.com/0U5jbZbVKr — Varga Vila Riverón (@vargavila) September 4, 2021