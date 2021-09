Antinoti

El presidente Luis Abinader declaró ante la ONU que ninguna acción unila­teral que ejecute República Dominicana será suficiente para superar la dramática situación que vive Haití… Muy cierto.

Desde pequeños se nos ha enseñado que la República Dominicana es un país libre e independiente. Hoy no puede ser diferente. Tenemos que seguir siéndolo sin dejarnos presionar por nada ni por nadie. Los dominicanos no tenemos por qué cargar con un compromiso que no es nuestro, como se nos ha querido adjudicar con el caso de los vecinos haitianos. ¿Qué somos hermanos? Nadie dice que no, porque los vecinos tienden a llevarse bien y a tratarse con hermandad, pero de ahí a que carguemos con las responsabilidades que no nos corresponden, hay una gran diferencia.

La muestra es que, aún viviendo en la misma casa, cada hermano debe asumir lo que le corresponde. No es que NO nos demos una ayuda cuando la situación lo amerita, pero de ahí a llevar el peso pesado de los compromisos de otro, no es fácil, y menos cuando uno tiene sus propias cargas.

Porque no son pocos los problemas que tiene República Dominicana para asumir también los de Haití, que todos sabemos que no son un maíz. Y cuando los hermanos salen de la casa familiar y se independizan, cada quien tiene su casa y forma su familia. Se juntan, se quieren, se dan apoyo, pero cada quien en su casa. Pero la gran pregunta es, ¿Ayudará la comunidad internacional con la crisis de Haití?

https://i.ytimg.com/vi/-V0Hg7lZITo/maxresdefault.jpg