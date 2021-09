Haidy Cruz vs Celines Toribio

Celines Toribio

«¿Que tal si me hago unos arreglitos High Defenition? Quiero cuadritos, quiero la cintura 25 que tenía antes. Quiero menos celulitis. Quiero bajar 30 libras.¿Que me dicen? Me pongo pa’ mi pero con una ayudita?». Chequeen el comentario de la Fitness Coach Haidy Cruz

HaidyCruzfFit

Mi hermana querida, dónde está ese autoamor que tanto profesas y ese empuje que nos das a otras??? No sabía que creías tan poco en ti y lo que eres capaz de lograr como para tirar la toalla tan fácilmente, y no intentarlo con tu propio esfuerzo… te reitero lo hermoso de disfrutar del proceso de transformación, y de sentir esa satisfacción cada vez que te mires al espejo y decir: lo logré por MI, y sí se puede!!! DALE, yo apuesto a ti! aquí estamos!

Chequea la publicación original: