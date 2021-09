‘Diputados y dealers hasta la taza en Falcón’

Altagracia Salazar

Hoy sabremos cuántos diputados participan de la red Falcón. Esa red operaba hace 9 años pero no es la única. El modelo de financiar a políticos se probó con suerte en México y Colombia donde se dice llegó a decidir la presidencia. En las próximas horas sabremos el numero y los nombres.

En la solicitud de medidas de coerción sobresalen algunos aspectos como el vinculo con dealers y operadores de otros negocios, los pagos a través del sistema bancario y la capacidad de influencia de políticos a su servicio.

Que un diputado intervenga con un ministerio para la construcción de una obra no es noticia a menos que se trate de la obtención de un permiso para alguien que ese diputado sabe que es narcotraficante. En este caso todos los involucrados lo sabían.

En los audios y transcripciones presentados por el MP se muestra el nivel de contubernio cuando una persona va a un lugar a decirle a otra que llame al hombre para comunicarle con un tercero.

Otros aspectos dan risa como el que quiere cambiar un carro porque necesita un baul más grande.

Este caso lleno de nombres desconocidos para la mayoría pero varios con una condena previa es el ejemplo por excelencia de las debilidades del sistema político y jurídico. También de la tolerancia social hacia el dinero de origen desconocido.

No van a caer todos los involucrados porque no es posible y solo saldrán aquellos a quienes se le pueda establecer responsabilidades por sus hechos. Como ciudadana me preocupa la complicidad de gente que sabia exactamente con quienes estaban negociando…