El campocorto Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego superó un récord de jonrones de Adrián González en las Mayores con su jonrón 41 de la temporada MLB 2021.

