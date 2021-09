El Torito: “Retiro mis palabras”

La preocupación que yo tengo es por la falacia que se construye desde las redes sociales, nada más, a mí nadie me ha citado, me preocupa es que haya gente con ese odio y perversidad, expresó senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta “El Torito”, en entrevista exclusiva con Nuria Piera.

“Pensé en dejar la política, pero fue en un momento de mucha impotencia que sentí por todas las cosas feas que dijeron de mí sin razón; retiro mis palabras”, agregó.

Agradeció las palabras de apoyo de la exvicepresidenta Margarita Cedeño, quien a pesar de las diferencias políticas manifestó su condena a los rumores.

En cuanto a sus compañeros de partido dijo que a pesar del poco apoyo recibido “yo los perdono”.

“Es muy lamentable que en estos tiempos todavía sea un problema el narcotráfico en el Congreso”, y añadió que el problema es que “no es que yo hable mucho, sino que los demás no hablan, yo no tengo otro compromiso con más nadie que no sea con Dios, mi familia y mis electores”.

“No tuve que cogerle prestado a nadie”, dijo El Torito para ganar la senaduría, porque el pueblo “se apropió de mi candidatura por una necesidad de cambio”.