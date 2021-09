‘El narco en el congreso’

Altagracia Salazar

Me sorprende la sorpresa de algunos legisladores respecto a los vínculos de sus pares con el narco. Este Ministerio Público le hace grandes favores al país y está atacando la hipocresía política social con poder.

A los partidos no le importa el origen de las riquezas de sus miembros y a los legisladores no le importa el origen de las riquezas de sus pares.

Yo no veo novedad en la declaración de Yeny Berenice en el sentido de que el narco financia la campaña de algunos legisladores si ya tenemos por lo menos tres legisladores imputados en casos específicos de narcotráfico. No os desesperéis que vienen más.

Pareciera que narcos y riferos son el sector económico con más conciencia política y que por eso buscan el congreso para defender sus intereses. Pero ustedes y yo sabemos que lo que buscan es impunidad y posibilidades de traficar influencias.

En los años 80 cuando nos llegó la primera oleada de narcopoder el país se llenó de financieras y combos que explotaron el talento y la ambición de una parte de la sociedad. Cada semana nacía una financiera o una orquesta.

Posteriormente el narco descubrió el negocio de la venta de vehículos hasta que encontró su nicho perfecto en la vida política porque ahí todo es todo y nada es nada.

Esa ausencia absoluta de ética y esa proclama de que el fin justifica los medios nos ha dado decenas de congresistas con algún vinculo con el narco y ayuntamientos y salas capitulares en la misma condición.

Como las sorpresas no me sorprenden espero que el saneamiento siga. La política no puede ser el pasaporte para la impunidad.