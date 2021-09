Muere Clive Sinclair, pionero de la informática doméstica

The Guardian

Sir Clive Sinclair, el inventor y empresario que jugó un papel decisivo en llevar las computadoras domésticas a las masas, murió a la edad de 81 años.

Su hija, Belinda, dijo que murió en su casa en Londres el jueves por la mañana después de una larga enfermedad. Sinclair inventó la calculadora de bolsillo, pero fue más conocido por popularizar la computadora doméstica, llevándola a las tiendas británicas a precios relativamente asequibles.

Muchos titanes de la industria de los juegos de hoy en día comenzaron con uno de sus modelos ZX. Para cierta generación de jugadores, la computadora elegida fue la ZX Spectrum 48K o su rival, la Commodore 64.

Belinda Sinclair, de 57 años, le dijo a The Guardian: “Era una persona bastante asombrosa. Por supuesto, era muy inteligente y siempre estaba interesado en todo. Mi hija y su esposo son ingenieros, así que él estaría hablando de ingeniería con ellos «.

Dejó la escuela a los 17 y trabajó durante cuatro años como periodista técnico para recaudar fondos para fundar Sinclair Radionics.

A principios de la década de 1970, inventó una serie de calculadoras diseñadas para ser lo suficientemente pequeñas y livianas como para caber en el bolsillo en un momento en que la mayoría de los modelos existentes eran del tamaño de una tienda antigua. “Quería hacer las cosas pequeñas y baratas para que la gente pudiera acceder a ellas”, dijo su hija.

Su primera computadora doméstica, la ZX80, que lleva el nombre del año en que apareció, revolucionó el mercado, aunque estaba muy lejos de los modelos actuales. A £ 79.95 en forma de kit y £ 99.95 ensamblado, era aproximadamente una quinta parte del precio de otras computadoras domésticas en ese momento. Vendió 50,000 unidades, mientras que su sucesor, el ZX81, que lo reemplazó, costó £ 69.95 y vendió 250,000. Muchos veteranos de la industria de los juegos comenzaron a escribir programas en su teclado táctil y se engancharon a juegos como 3D Monster Maze y Mazogs. La ZX80 y la ZX81 lo hicieron muy rico: en 2010, Sinclair le dijo a The Guardian: «En dos o tres años, obtuvimos una ganancia de £ 14 millones en un año».

En 1982, lanzó el ZX Spectrum 48K. Sus teclas de goma, extraños efectos visuales chocantes y sonido metálico no impidieron que fuera fundamental en el desarrollo de la industria de los juegos británica. Los juegos más queridos, ahora en color, que inspiraron a una generación incluyeron Jet Set Willy, Horace Goes Skiing, Chuckie Egg, Saboteur, Knight Lore y Lords of Midnight.

Sinclair se convirtió en un nombre familiar cuando sus productos volaron de los estantes y fue galardonado con el título de caballero en 1983. Pero también se convertiría en sinónimo de uno de sus inventos menos exitosos, el Sinclair C5, que le costaría económicamente. El C5, un triciclo eléctrico a batería, se lanzó en enero de 1985, y Sinclair pronosticó ventas de 100.000 en el primer año.

Pero fracasó y Sinclair Vehicles se encontró en quiebra en octubre del mismo año. Las revisiones expresaron preocupaciones sobre la seguridad de conducir un vehículo por debajo de la línea de visión de otros conductores, así como la exposición a los elementos. Al año siguiente, Sinclair vendió su negocio de computadoras a Amstrad.

El Sinclair TV80, un televisor de bolsillo, fue otro dispositivo, como el C5, que no tuvo éxito, aunque la gente ahora ve programas con regularidad en sus teléfonos móviles. Y aunque no se parecen al Sinclair C5, que luego adquirió un estatus de culto, los vehículos eléctricos están, por supuesto, en la actualidad.

Belinda Sinclair dijo: “Fueron las ideas, el desafío, lo que le pareció emocionante. A él se le ocurría una idea y decía: ‘No tiene sentido preguntar si alguien lo quiere, porque no puede imaginarlo’ «.

Pero no hizo un uso personal de sus propios inventos. Su hija dijo que él nunca tuvo una calculadora de bolsillo que ella supiera, sino que llevaba consigo una regla de cálculo en todo momento. Y les dijo a los entrevistadores que no usaba ni una computadora ni un correo electrónico.

Fuera de la invención, sus intereses incluían la poesía, correr maratones y el póquer. Apareció en las primeras tres temporadas de la serie de televisión Late Night Poker y ganó la final de la primera temporada del spin-off Celebrity Poker Club, derrotando a Keith Allen.

Le sobreviven Belinda, sus hijos Crispin y Bartholomew, de 55 y 52 años respectivamente, cinco nietos y dos bisnietos.