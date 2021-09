Un avión impacta en un edificio en Connecticut ( Imágenes)

EEUU.–La policía de Farmington respondió a un accidente de avión contra un edificio en Hyde Road.El video del edificio muestra un incendio extenso proveniente de una sección de la estructura. (Sigue leyendo aquí…)

Chequea video a continuación

HAPPENING NOW: firefighters are putting out the smoke after police say a plant crashed into the TRUMPF manufacturing building on Hyde Road in Farmington. Lots of bystanders out here watching the scene unfold. pic.twitter.com/EAT0lRwocm

— Carmen Chau (@CChauFOX61) September 2, 2021