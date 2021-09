‘Si el gobierno pensara en chiquito’

Altagracia Salazar

El regreso a clases de niños y niñas en escuelas privadas significa para la familia hasta 25 mil pesos per capita. Aunque se trata del 15 por ciento de la totalidad de estudiantes los 3500 centros privados que ocupan los hijos e hijas de la clase media y alta golpean la menguada economía familiar.

Nunca opino sobre los temas de las tarifas de escuelas privadas ni otro tipo de gastos que estas generan porque es un negocio y los negocios son para ganar dinero. Cuando el Torito se embarcó en su famosa ley contra la reinscripción solo pude reír. Quienes apostaron a eso están pagando lo mismo o más con otro nombre porque es un negocio.

La educación privada ha proliferado porque la buena educación pública no existe. El propio ministerio lo reconoce cuando otorga becas en escuelas privadas a estudiantes ya sea por merito o por algún tipo de relación personal. Como la educación publica no sirve la gente se esperanza en la privada que no necesariamente es mejor en muchos lugares.

En República dominicana no hay una escuela pública, una sola escuela publica que pueda exhibirse como modelo de educación de calidad, de integralidad o de servicios educativos.

Y no hay porque este ministro igual que todos y todas las anteriores desde que inició la crisis de la educación publica en los 80 se dedican a anunciar y proyectar cosas grandes. Tanda extendida, ingles por inmersión, etc.

La realidad es que mas de la mitad de los niños y niñas que van a la escuela publica a los diez años no entienden lo que han leído.

No pregunto porqué no se puede hacer un plan piloto de mejoría de la calidad de la enseñanza pública para que la gente no tenga que buscar la salida en la educación privada porque eso mismo sería necesario en todas las áreas del estado.

Aquí no hay un hospital público que sirva, un subcentro médico público que sirva, un destacamento policial que esté por lo menos limpio o un centro de atención donde los agricultores puedan acudir por ayuda técnica.

Supongo que con los años me estoy haciendo conformista porque quisiera escuchar que en algún punto remoto de la República Dominicana hay una escuela o una entidad pública cualquiera que pueda ser modelo.