Pujols volvió a San Luis, recibe ovación de pie y la sacó en el primer turno

Albert Pujols rápidamente se hizo sentir en su regreso a San Luis. En su primer turno al bate conectó jonrón que abrió el marcador en el encuentro, a favor de los Dodgers de Los Angeles.

El veterano de 41 años se ganó la ovación de miles de fanáticos de los Cardenales que dijeron presente en el Busch Stadium.

Back in St. Louis once again, @PujolsFive goes yard in his first at-bat!

Amazing. pic.twitter.com/dstkZHKug1

— MLB (@MLB) September 7, 2021