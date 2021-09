Aprende todo sobre el Air Fryer: Cuánta luz consume en República Dominicana

AFuegoAlto

República Dominicana.- Este aparatico, que ya tiene varios años dando carpeta en el mercado, se ha convertido prácticamente en un «must» en los hogares de todo el mundo. Los modelos abundan, los hay de varios tamaños y capacidades y dependiendo de sus prestaciones varían los precioso. Lo cierto es que la versatilidad de este electrodoméstico y la capacidad de cocinar los alimentos con una textura similar a la textura de alimentos fritos pero sin el uso del aceite lo hace bastante atractivo. (Seguir leyendo…)

Chequea este video relacionado:

Por ese motivo hice en mi canal de YouTube este video en el que trato temas como:

– ¿Qué es un air fryer o freidora de aire?

– Recetas dominicanas en freidora de aire

– Lo que he cocinado en la freidora de aire

– Lo que no se debe cocinar en la freidora de aire (lo que no me ha quedado bien a mí)

– Consumo eléctrico de la freidora de aire en República Dominicana