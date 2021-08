Tatis Jr. robándose un jonrón

Foto de Fernando Tatis Jr. robando home run vuelve locos a fans de Padres.

Lo último que hizo Fernando Tatis Jr. el lunes por la tarde antes de salir a correr del campo con esa gran sonrisa suya, la que le dice al mundo lo divertido que se está divirtiendo, fue saltar para atrapar una pelota en la barandilla en lo alto de la pared en el esquina del jardín derecho y traerlo de vuelta en su guante.



«Cuando se decida, se va a portar bien», dijo el entrenador de campo de los Padres, Wayne Kirby, unos minutos después. «Estará en la cima de la cadena alimentaria».

Todavía quedan algunas cosas por resolver y trabajar, pero parece que el jugador que comenzó como campocorto de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas está en camino de convertirse en el jardinero más nuevo de los Padres.

“Si lo ves a él y a Trent (Grisham) en los jardines, dirás, ‘Wow. Big Wow «, dijo Kirby. «Son dos guantes de oro».

Grisham fue el ganador del Guante de Oro de la Liga Nacional en el jardín central la temporada pasada y ha estado haciendo algo de trabajo previo al juego en el jardín derecho. Se espera que Tatis juegue en el centro y la derecha, ya que el jardín izquierdo se considera el más complicado de los lugares de los jardines.

Después de realizar una práctica de bateo en el campo el lunes por primera vez desde que entró en la lista de lesionados el 31 de julio luego de la última instancia en la que su hombro izquierdo se salió de su lugar, Tatis se mudó al jardín central para su trabajo más riguroso hasta el momento en los jardines.

Los Padres todavía están hablando en términos de «si juega en los jardines» cuando regrese, lo que parece ser solo una cuestión de días para que ocurra, pero se detienen justo antes de hacer un guiño cuando lo hacen. Tatis no ha lanzado roletazos en el campo corto, pero ha pasado mucho tiempo en los jardines rastreando elevados, follando y recibiendo instrucciones de Kirby. El lunes, se incorporó el trabajo de lanzar pelotas de la pared y atrapar pelotas mientras corría de regreso a la pared. El plan es agregar comunicación con otros jardineros como parte de los ejercicios del martes.

Tan suave, incluso casual, como Tatis ha lucido en sus tres días de perseguir fly balls, hay una serie de cosas que aprender. La única vez que lució como algo más que un lunes natural fue cuando estaba fildeando pelotas que Kirby golpeó contra la pared. Saber cómo rebotarán las bolas en las paredes de cada estadio es una disciplina que requiere tiempo. También existe el desafío de rastrear bolas en las luces y en el crepúsculo y las que golpean la tierra de nadie. Hay ángulos y rutas adecuados para perfeccionar.

«Mi trabajo es hacer que se sienta lo más cómodo posible», dijo Kirby. «Si llega la decisión (de que) va a jugar en los jardines, estaremos listos para eso».

Si bien reconoce que hay algunos desafíos por delante, Kirby hizo lo mismo con otros en la organización al restar importancia a la dificultad del movimiento que Tatis parece estar emprendiendo.

«No es gran cosa», dijo Kirby. “… Sus instintos son impecables. No debería tener ningún problema. Su velocidad compensará todo lo que no lea. Si hace un movimiento en falso, estoy seguro de que puede hacer un ajuste «.

Cuando se le preguntó cuánto más fácil es la transición debido a la prodigiosa habilidad atlética de Tatis, Kirby dijo: «Realmente fácil».

Kirby fue el instructor principal que, mientras estaba en el personal de los Orioles de Baltimore, pasó la primavera de 2017 convirtiendo al prospecto de primera base Trey Mancini en un jardinero de esquina.

«Eso es un Volkswagen versus un Ferrari de papá», dijo Kirby comparando al relativamente pesado Mancini con la flota de Tatis.

A Tatis, quien lidera la Liga Nacional con 31 jonrones, se le ha salido el hombro cinco veces desde mediados de marzo. El último fue el más severo, tardó más en volver a su lugar y, por lo tanto, generó más inflamación. Pero se ha determinado que no hará más daño si continúa jugando.

Los Padres ven la mudanza a los jardines como una forma de limitar las posibilidades de que Tatis se vuelva a lesionar el hombro al zambullirse o alcanzar un balón a través de su cuerpo. La esperanza es que pueda terminar la temporada, lo que pospondría la cirugía artroscópica en su labrum hasta octubre.

Un jardinero generalmente coloca menos balones que un campocorto y se zambulle con menos frecuencia. Además, hay más tiempo para que un jardinero procese la mejor forma de fildear la pelota.

«Esa es la belleza», dijo Kirby. “Para un jugador de cuadro, no sabes si la pelota está fuera de alcance y si tienes que lanzarte a por ella. La posibilidad de que haga eso (en el campo corto) es constante. En los jardines sabes cuándo vas a bucear y no bucear. Puede que nunca bucee. No recuerdo la última vez que me zambullí en los jardines. Sentí que corría más rápido «.

Tatis, según algunas medidas, es uno de los corredores más rápidos de las grandes ligas.

«Está corriendo con el pelo en llamas», dijo Wil Myers después de ver a Tatis follar pelotas voladoras. “Es un tipo que realmente puede cubrir algo de terreno. Parece un ciervo corriendo por ahí. Es muy dulce verlo ir a buscar pelotas así «.

Myers estará entre los más afectados por el movimiento de Tatis. El jardinero derecho regular de los Padres probablemente sería suplantado la mayoría de los días por Grisham. Myers, quien ha jugado en el jardín izquierdo, probablemente pasaría tiempo allí junto con Tommy Pham.

«Significa que habrá un tiempo de juego limitado para algunas personas», dijo Myers. “Pero eso es lo que hace a un buen equipo: cuando tienes muchos grandes jugadores, tienes armas en la banca, armas para entrar después. Eso es lo que tienen todos los grandes equipos, especialmente en la recta final, esa profundidad. Es lo que es. Obviamente, solo pueden jugar tres muchachos. La mano caliente va a jugar, y así debe ser «.