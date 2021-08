Muere el comediante Sean Lock

The Guardian

La estrella de televisión, conocida por su contenido surrealista y su estilo inexpresivo, fue capitán del equipo en el programa de panel de comedia de Jimmy Carr’s Channel 4, 8 de 10 gatos y el spin-off, 8 de 10 gatos hace cuenta regresiva. También escribió y protagonizó la popular comedia de situación de la BBC 15 Storeys High.

Un comunicado de su agente, Off the Curb Productions, dijo: “Es con gran tristeza que tenemos que anunciar la muerte de Sean Lock. Murió en casa de cáncer, rodeado de su familia.

“Sean fue uno de los mejores comediantes de Gran Bretaña, su creatividad ilimitada, su ingenio relámpago y la brillantez absurda de su trabajo lo marcaron como una voz única en la comedia británica. Sean también fue un querido esposo y padre de tres hijos. Sean será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron.

«Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia e hijos en este momento difícil».

Lee Mack, un comediante y amigo cercano, rindió homenaje a Lock: “Hace tiempo que sabía que este día llegaría, pero no es menos desgarrador. Un verdadero original tanto en la comedia como en la vida. Lo extrañaré mucho «.

Nacido en Woking, Surrey, Lock dejó la escuela a principios de la década de 1980 y comenzó a trabajar en obras de construcción. Más tarde desarrolló cáncer de piel, que atribuyó a la sobreexposición al sol. Se recuperó por completo y se centró en una carrera en la comedia.

Una de sus primeras apariciones profesionales en televisión fue en 1993, protagonizada junto a Rob Newman y David Baddiel en su programa de televisión exclusivo Newman and Baddiel in Pieces.

Editó el guión de la serie de BBC Two de 1998 Is It Bill Bailey? y tuvo su propio programa en BBC Radio 4 llamado 15 Minutes of Misery, que luego se expandió a la serie de televisión 15 Storeys High. El espectáculo se desarrolló en una torre y se centró en un personaje pesimista llamado Vince (interpretado por Lock) y su compañero de piso Errol, interpretado por Benedict Wong.

En 2005, Lock se convirtió en capitán habitual del equipo en el programa de panel 8 de 10 gatos, un papel que ocupó durante 18 series.

Entre 2006 y 2007 presentó la serie TV Heaven, Telly Hell de Channel 4, en la que invitó a celebridades a compartir su propia selección de triunfos y tragedias televisivas. Los invitados al programa incluyeron a Alan Davies, Johnny Vaughan, David Mitchell, Bill Bailey, Johnny Vegas y Nick Hancock.

Hablando en ese momento, Lock le dijo a la agencia de noticias Press Association: “Creo que uno de mis programas favoritos de todos los tiempos es Catchphrase with Roy Walker. Me encantó. Me gustaba la moderación de Roy porque, para un comediante, la oportunidad de sacar el mick de algunas de las ridículas respuestas podría haber sido demasiado difícil de resistir «.

Lock también apareció en programas de panel como Have I Got News for You, QI y They Think It’s All Over.

En 2000 ganó el gong al mejor standup en vivo en los British Comedy Awards.

