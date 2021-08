Se estrella helicóptero en Chicago

Se estrella un helicóptero en la autopista cerca del aeropuerto de Chicago.

Un helicóptero se estrelló este miércoles en la municipalidad de Prospect Heights en una autopista cercana al aeropuerto de Chicago (Illinois, EE.UU.), informan medios locales. (Seguir leyendo…)

⚠️🇺🇸#ALERT: Helicopter crash reported on highway northwest of Chicago, Illinois#ProspectHeights l #IL

Two occupants are injured after a helicopter lost control and hit a busy roadway. Milwaukee Avenue will be closed in the coming hours as NTSB investigators work on scene. pic.twitter.com/lJVqhHdRL8

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) August 11, 2021