Rihanna es oficialmente multimillonaria ahora, así que todos podemos perdonarla por la falta de música nueva, ¿verdad?

Según Forbes, la mujer de 33 años ahora tiene un valor estimado de $ 1.7 mil millones (£ 1.2 mil millones), lo que la convierte en la músico femenina más rica.

Suponemos que su sencillo B *** h Better Have My Money hizo lo que tenía que hacer.

Riri ahora es superada solo por Oprah Winfrey como la artista femenina más rica y nos encanta verlo.

La mayor parte de su fortuna (un estimado de $ 1.4 mil millones) proviene del valor de Fenty Beauty, de la cual Forbes ha declarado que posee el 50%.

El resto de su fortuna proviene de su participación en la popular compañía de lencería, Savage x Fenty, que supuestamente vale alrededor de $ 270 millones (£ 193 millones).

Luego está todo el dinero que ha ganado como cantante superestrella ganadora de premios en las listas de éxitos.

Además de sus ganancias como actriz y otras empresas comerciales como Fenty Skin, su ahora desaparecida casa de moda, y sus populares fragancias.

La cantante tiene mucho de qué sonreír estos días gracias al continuo éxito de sus negocios.

Por otra parte, ha prometido que en algún momento se lanzará un noveno álbum que siempre es difícil de alcanzar.

Hasta entonces, es de esperar que los fans puedan cantar junto a un nuevo Riri cuando salga su próximo proyecto con A $ AP Rocky.