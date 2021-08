Locotrón se pasó de contento con azafata y terminó como un ‘andullo’

Un hombre que viajaba en un vuelo de Frontier Airlines terminó atado con cinta adhesiva a su asiento tras una serie de incidentes entre los cuales está haber manoseado y dar un puñetazo en la cara a una auxiliar de vuelo. El informe de policía señala que Maxwell Berry, de 22 años, estaba sentado en el asiento 28D y había pedido dos bebidas con alcohol a una azafata. Al terminar solicitó una nueva ronda y supuestamente rozó su copa vacía en el trasero de la azafata de una forma inapropiada. (Seguir leyendo…)

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021