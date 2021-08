‘A Margarita le responde Google’

Altagracia Salazar

Margarita era Cedeño, sub consultora jurídica de la presidencia y amiga cercana del entonces presidente Leonel Fernández cuando el huracán George causó uno de los peores desastres naturales en la historia de la República Dominicana. La CEPAL estima en unos 33.000 millones de pesos (US$ 2193,4 millones) los daños totales causados por el Georges. Oficialmente las muertes por el huracán están cifradas en 283, pero un cable de la agencia EFE publicado por el periódico Última Hora de fecha 4 de diciembre de ese año señala que la prensa reseñó más de mil muertos. Ese huracán se recuerda por la tragedia de la Mesopotamia de San Juan y porque en la capital fueron cerrados los refugios por disposición de la defensa civil.

En el 2007 cuando las tormentas Olga y Noel pasaron por el territorio nacional ya Margarita era Cedeño de Fernández y se había convertido en la primera dama que más presupuesto había manejado en la historia dominicana. Noel alcanzó vientos sostenidos de 64 kilómetros por hora igual que Fred. En total murieron 73 personas y otras 43 resultaron desaparecidas; unas 64,096 personas fueron evacuadas y 1,526 rescatadas. En tanto que Olga dejó a 14 muertos en todo el país, afectando por igual a 34,480 personas que resultaron damnificadas. 6,896 casas fueron dañadas.

Diez años después y siendo todavía Cedeño de Fernández, era vicepresidenta doña Margarita cuando los efectos marginales del huracán Irma que destruyó Puerto Rico, desplazaron a 11.190 personas que fueron a casas de familiares, mientras que 7.926 se alojaron en albergues oficiales. El paso del ciclón destruyó 103 viviendas y causó daños en otras 2.238, mientras que 17 comunidades permanecen incomunicadas. La ciudad de Hato Mayor resultó inundada por días.

Ayer de nuevo Cedeño sin Fernández y en la oposición, doña Margarita está preguntando cómo es posible que las autoridades no se prepararan para el paso de la tormenta Fred?

Por suerte para doña Margarita el tío Google y los tuiteros le refrescaron la memoria.

Les sugiero que busquen el tuit de doña Margot. En la madrugada entró su equipo de prensa a defenderla pero aún esos encontraron respuesta de unos twitteros inclementes.

Esta administración tiene muchos desaciertos: Sus puntos débiles son precios y el peso de la deuda y le recomiendo a la oposición explotar eso.

A doña Margot su intento de sacar provecho de algo como una tormenta no le salió bien, como no le han salido las decisiones que ha tomado en los últimos dos años. Por ahora solo desearle buena suerte.

