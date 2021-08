El fuerte consejo de Aquiles Correa a Margaro

Aquiles Correa

«Querido Nicolas Díaz (Margaro), acabo de ver tu desafortunada entrevista con El Chico Sandy y me dio mucha lástima.» Ver en las condiciones que estas, un hombre como tu, que estuvo en lo más alto del humor dominicano, ver que estás supurando odio hacia quienes no tienen culpa de tu forma de vivir ahora. Referirte de manera despectiva hacía jóvenes que están haciendo un trabajo loable da pena. Hablar del tema de salud de un colega tuyo en esa forma no te suma, hablar de mujeres que han estado con el después de su separación no es bonito. Hablar tan feo de alguien que ha pasado por varios programas es feo, no importa las razones de sus salidas. Enfócate en saber el porqué tu familia te abandono, eso habla más de ti que de ellos. Un Casandra no hace al humorista, eso es momentáneo. Tu ganaste uno y por tu manejo estas como estas, no es culpa de nadie. Verte en los medios mendigar un par de pesos de un alcalde te tira por el piso, los humoristas no merecemos eso. No es sólo el humor que ha cambiado, el mundo lo hizo. Escucharte hablar mal adrede ya no da risa, no es por los nuevos. Debes reinventarte, subirte en la guagua de la modernidad, dejar atrás lo que dio resultado hace 20 años, buscar ayuda en un buen libretista. Tu presente es resultado de pasado y marcará tu futuro. No tomes a mal este mensaje, solo que me molestó como te referiste a colegas que no te van a responder, no los etiquete a ninguno para no comprometerlos. Un abrazo hermano. Y aqui estoy para cuando quieras conversar. (La entrevista esta en el canal de #ChicoSandy , etiquétenlo por favor…) estoy ahora de gira con el comediante que más personajes pego en los 90, nunca gano un Casandra/Soberano y no sentó a llorar: se reinventó y aún vive del humor.