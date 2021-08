Manolo Ozuna aclaró este domingo que no se irá del programa ‘El mañanero’. “Nunca me he sentado con nadie a negociar la posibilidad de yo salir de El Mañanero. Yo no me majo así”, afirmó el humorista ante la información que ha estado corriendo este fin de semana, luego de que el productor Santiago Matías anunciara su entrada en Alofoke Media Group.