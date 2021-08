Iván Ruiz y su jeva terminan

La comunicadora Laura Guzmán dio a conocer que después de varios años de sostener una relación con el productor Iván Ruiz, sus amoríos llegó a su fin, sin dar explicación. (Seguir leyendo…)

Así lo anunció en su cuenta de Instagram:

Laura Guzmán:

La verdad es que… solo me resta AGRADECER ☺️ agradecer a Dios y a la vida por estos maravillosos años de mi vida a tu lado, agradecerte a ti ivanruiztv por ser un ser humano con un corazón enorme, por el hecho de ambos laborar en medios de comunicación se me hace necesario aunque no lo que me gustaría porque las relaciones de pareja son temas muy personales pero prefiero fijar la información correcta.

Ivan y yo decidimos culminar nuestra relación de la manera más sana.

No se imaginan lo honrada que me sentí de compartir tantas vivencias inolvidables a su lado, gracias por tu amor, por tu respaldo y por apoyar cada uno de mis sueños, gracias por el trabajo en equipo donde nos unió la pasión por la excelencia, gracias por acompañarme en la crianza de mi hijo, gracias a cada uno de ustedes que tuvo la oportunidad de conocerme a través de cada mensaje de amor y admiración que él emitía a través de @elshowdelmediodia lo cual me llevo a tener decenas de amigos por este medio en especial la pastora Mary de Santiago una fiel seguidora del programa que al dia de hoy se ha convertido en mi protectora espiritual @marydominguezdetrinidad

Gracias del alma a ti por haberme ofrecido tu corazón y darme lo mejor de tu vida!! I will love u forever 💞