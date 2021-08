‘La cacata brincó’ (video)

Altagracia Salazar

Es evidente que con el Código Penal los diputados han intentado nueva vez meter gato por liebre y que usaron el pretexto de la presión religiosa contra las causales para introducir macos y cacatas en favor de la corrupción política.

La declaración del diputado José Horacio Rodríguez asegurando que “durante meses fueron debatidos y estudiados los artículos del proyecto del Código Penal, pero durante la votación del pleno en segunda lectura, en cuestión de minutos, se agregaron elementos que nunca antes habían sido conocidos” llevar a creer que el tigueraje de la Cámara de Diputados tenía un plan B y que ha utilizado el pretexto de la presión de los sectores conservadores de la sociedad en contra de los derechos de mujeres y niñas para sacar beneficio propio que en este caso está asociado a su propia protección o de los intereses que defienden.

La muestra de ello es la coincidencia en la duda del hijo de Leonel Fernández quien al igual que José Horacio Rodríguez indica que el trabajo fue alterado en el ultimo momento. No tengo que decirle que como su padre Omar Fernández defiende las posturas de los sectores mas reaccionarios de la vida nacional.

La trama es algo así como transpartidaria. Los legisladores de ambas cámaras y de todos los partidos tienen claro sus intereses y esos no son los nuestros.

Que el senador Zorrila fuera a firmar con Covid y que el senador Genao diga que le pueden mandar el informe a una clínica es un indicador.

Los once puntos señalados por la procuradora no le importan y menos lo planteado por otras organizaciones.

Como persona que se siente cristiana me queda el mal sabor de saber que las iglesias apoyan todas estas vagabunderías y chanchullos con tal de que se apoyen sus ideas retrógadas que solo permanecen en cinco países del mundo. Supongo que obispos, curas y pastores se sienten como los últimos mohicanos en una lucha que saben que van a perder en un momento o en el otro pero que quieren mostrar este país como baluarte de los anti derechos en el hemisferio.

Es evidente que esos pseudo cristianos están dispuestos a apoyar todo tigueraje si le apoyan lo suyo.

Algo ha pasado y tiene que ver con las visitas que en esta ocasión entraron al senado por la parte de alante no como en la Cámara de diputados que entraron por atrás.