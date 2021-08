La anécdota de José María Cabral

Johnny Ventura una vez se ‘comió’ a Pablo Ross, cuenta el cineasta José María Cabral.

José María Cabral por Instagram

Pensé mucho en si compartir esta anécdota o no, pero creo que se lo merece. Cuando tenía 18 años hice mi primera película llamada Excexos, y si bien la gente la recibió bien, era una película con baja calidad porque apenas teníamos experiencia. No obstante fui a un programa de televisión, de Pablo Ross, y ese señor me pidió en vivo que le devolviera sus 200 pesos, que mi película no servía para nada. Yo era nuevo en los medios, realmente me impactó mucho su manera de pedirme el dinero de vuelta y destruir mi trabajo en televisión nacional. El insistió que no era el único, que iba a pedir llamadas a ver que opinaba la gente. Increíblemente el primero que llamó fue Johnny Ventura, y se comió vivo a Pablo y de paso me animó a seguir trabajando que todavía era joven y podía aprender muchísimo. Parece casi mentira, pero así fue. Esa llamada aún la recuerdo como ayer, Johnny era más que música.