Huracán Ida toca tierra en Luisiana

El huracán Ida ha azotado la costa norte del golfo de México cerca de Port Fourchon, en el estado estadounidense de Luisiana, informa el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés). Según se precisa, el ciclón «extremadamente peligroso» genera vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. (Seguir leyendo…)

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iHdKMGk0tq

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021