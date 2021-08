Altagracia Salazar

Hoy no hay noticias, los diarios y portales informativos están llenos de análisis, sobre todo, de las cercanías del primer año de gobierno de Luis Abinader y con el irrespeto que caracteriza la mirada hacia el periodismo en la RD, los analistas analizan a ojo de buen cubero.

Hace 40 años en las aulas de la UASD, Juan Bolívar nos enseñaba que el análisis parte de datos concretos no de ideas y que el analista no puede generar una conclusión sino aportar los datos suficientes para que cada persona la haga.

Pero el desorden caracterizado por la manipulación de los medios que todavía sobrevive entiende que machacar ideas hasta el cansancio o ensartar un interés con el otro se llama análisis.

Por eso hoy no hay noticias.

A eso súmele que el interés de los sectores subalternos no es tema de primera plana y que la banalidad generalizada convertida en farándula se vende como pan caliente.

HOY ni eso aparece.

Un periódico trató un tema de interés como es el abastecimiento de agua de la capital desde la perspectiva de una sencilla protesta en Villa Altagracia y ninguno hizo una historia completa de la crisis eléctrica en el Cibao. En el ultimo caso hay declaraciones en uno u otro sentido.

Emulando a Rafael Herrera que en los días difíciles hablaba fácilmente de los mangos de Baní, esos mangos hoy no tienen mercado.

Quizá la única noticia. porque nos compete a todos y todas, es que mañana llegan los atletas que nos animaron la semana pasada y que nos hicieron ver que somos un pueblo que se soprepone a sus propias miserias e inequidades.

Técnicamente debe ser un buen día para hacer periodismo de calidad que es construir historias de lo que a la gente le pasa todos los días.