Henri se convierte en huracán categoría 1

La tormenta tropical Henri se intensificó y ganó fuerza de huracán con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora en ruta hacia el noreste de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó en su más reciente boletín que el ciclón podría tomar un rumbo más hacia el norte-noroeste, por lo que reajustó su trayectoria que ahora pone bajo amenaza a parte del estado de Nueva York. (Seguir leyendo…)

#Henri has strengthened to a hurricane and is headed for Long Island and southern New England. Hurricane and Tropical Storm Warnings have been extended eastward. Here are the 11 am EDT Key Messages. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/lRb61AnHaj

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2021