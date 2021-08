Al ofrecer su nombre a las personas, Erick Daniel siempre da la misma respuesta, “No te puedo dar mi apellido porque no tengo”. Y es que este joven de 24 o 25 años, más o menos, debido a que no está seguro si nació en el 1994 o 1995. No tiene documentos de nacimiento, ya que sus padres nunca lo declararon ante las autoridades. (Seguir leyendo…)