El palo 36 de Tatis Jr.

El jugador estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., no perdió el tiempo para hacerse sentir en el duelo del lunes ante los Cascabeles de Arizona.

En la misma primera entrada el dominicano sacudió su jonrón 36 de la campaña, ante uno de los lanzamientos del zurdo Tyler Gilbert.

.@tatis_jr crushes No. 36 of the season. pic.twitter.com/SXilAIXpWa

