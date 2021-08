¿Qué son los uniformes ‘City Connect’ de la MLB?

Una de las cosas que ha causado más impacto en esta temporada de MLB son los uniformes City Connect, que no han pasado desapercibidos entre los seguidores de las Grandes Ligas y que apunta a convertirse como un quiebre en cuanto a la moda en el deporte. (Seguir leyendo…)

On the 40th anniversary of Fernandomania, the Dodgers' Nike City Connect uniforms salute the team’s connection with its Latino fanbase.

You’ll see Los Dodgers in these tomorrow. pic.twitter.com/3zx9SGuDzc

— MLB (@MLB) August 19, 2021