Celines Toribio en show de Netflix

Santo Domingo- Sin dudas Celines Toribio ha tenido un 2021 muy activo. Encabeza la lista de sus proyectos la serie norteamericana “The Last O.G.” (The Last Original Gángster). Protagonizada por el famoso comediante Tracy Morgan (Death at a Funeral, 30 Rock, Rio 2, Coming 2 América)

Esta serie lleva una divertida trama sobre la vida de un padre divorciado que lucha por reivindicar su pasado delictivo ante los ojos de sus hijos y su entorno en un barrio en Brooklyn. “Tray” el personaje de Tracy Morgan, es dueño de un Gimnasio donde el hijo de la Miss Torres (Celines Toribio), llega en contra de su madre y pasan una serie de eventos, que envolverán al espectador de principio a fin.

Con 3 exitosas temporadas ya disponibles en Netflix, “The Last O.G.” se ha convertido en la comedia dramática de la que todos en la industria están hablando. Cuenta con un elenco de primera: Tiffany Haddish (Girls Trip, Night School, Like A Boss) y Ryan Gaul (Superstore, Identity Thief) entre otros y en la misma, Celines brilla de manera estelar en la temporada 4 y a juzgar por como termina dicha temporada (sin hacer spoiler), todo parece indicar que también la veremos en la 5ta. A Toribio le tocó ser dirigida por el actor y director Carl Weathers (Mandalorian, Rocky, Creed).