La cara del retiro

Así le quedó el rostro a Manny Pacquiao tras su pelea contra Yordenis Ugás.

Tal vez sea el momento de dar un paso al costado. Manny Pacquiao ha demostrado sus singulares habilidades dentro del ring, durante toda su carrera. Sin embargo, los últimos combates han sido amargos para el filipino. “Pac-Man” perdió por decisión unánime contra el cubano, Yordenis Ugás. Pacquiao mostró como acabó su golpeado rostro tras el combate. (Seguir leyendo…)

“Right now I’m probably thinking about retirement… 60/40.”

After his loss to Yordenis Ugas, @MannyPacquiao told @OsunaESPN that he’s leaning toward retiring. #PacquiaoUgas pic.twitter.com/cu5XeOx4YW

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 22, 2021