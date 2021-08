Vaina rara en el caco de Kim Jong-un

Kim Jong-un aparece en público con una misteriosa marca en la cabeza.

NK News, un sitio web estadounidense que proporciona noticias exclusivamente dedicadas a Corea del Norte, asegura que la marca del color verde oscuro fue visible durante la participación de Kim Jong-un en un evento militar, entre el 24 y el 27 de julio; así como en una conferencia de los veteranos y otros eventos relacionados que tuvieron lugar del 27 al 29 de julio. (Seguir leyendo…)

Kim Jong Un appeared with a dark spot on the back of his head during his recent public appearances.

This comes as observers are speculating on the state of the North Korean leader's health and sudden weight loss.https://t.co/WvwRGFME7J

