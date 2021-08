Lo que le dijo el papa Francisco a Betty Gerónimo

Diputada Betty Gerónimo

Una experiencia inolvidable el poder compartir con el Papá Francisco, en la DÈCIMA 2da REUNIÓN ANUAL DE LA RED INTERNACIONAL DE LEGISLADORES CATÓLICOS , gracias a Dios por esta oportunidad de poder representar nuestro país, la familia y los valores, al acercarme al Papa y decirle que soy legisladora de la República Dominicana, este con alegría me sostuvo la mano y me dijo: “Dile a la República Dominicana que no estás sola, yo estoy con ustedes” ¡FE! 🙏💙

