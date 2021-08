El impresionante video de un avión atravesando el huracán Ida.

Un video nos muestra cómo trabajan los equipos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y al peligro que están expuestos durante esta labor. digitaltrends

OVER THE GULF OF MEXICO – Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 29, 2021