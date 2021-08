El tipo buscando anillo de compromiso

¿Está Jennifer Lopez lista para recibir su sexto anillo de compromiso y el segundo de manos de Ben Affleck? (Seguir leyendo…)

Ben Affleck, actual pareja de la diva de El Bronx, Jennifer López fue fotografiado la tarde de este lunes buscando anillos de compromiso junto a su madre y su hijo Samuel, en la famosa tienda Tiffany’s, en Century City California.

Ben Affleck browses engagement rings at Tiffany's with his mom and son https://t.co/raVl7JOF2B pic.twitter.com/oh34iVmzeD

— Page Six (@PageSix) August 23, 2021