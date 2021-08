Agarren pal Desfile Dominicano de Nueva York

El National Dominican Day Parade, Inc. (NatDDP.org), una organización nacional sin fines de lucro que promueve la cultura y el folclor del pueblo dominicano en los Estados Unidos y cuya misión es recaudar fondos en apoyo de estudiantes talentosos en sus esfuerzos educativos anunciados hoy que la pandemia había cancelado todos los desfiles. Pero eso no impidió que NatDDP.org en 2020 exhibiera con éxito una celebración virtual del «Espíritu Dominicano».

A mediados de junio, NYC informó a NatDDP.org que se les permitiría y sería la primera organización en la 6ta Avenida (con cierre total de calles) para exhibir y mejorar su comunidad. Aunque conscientes de que el desafío de la época sigue siendo delicado, los organizadores se sintieron obligados en 2021 a enfocarse en el lema de «Hacia Delante y Move Forward». Hacer avanzar y elevar a nuestra comunidad requiere perseverancia, resistencia, esperanza, adaptación, crecimiento, coraje y transformación que conducirán a una victoria en todas las situaciones. Debemos ser atentos y respetuosos, pero sabiendo que nuestros homenajeados ejemplifican estos atributos de avanzar en nuestra “Dominicanidad” no había más opción que producir el viernes 6 de agosto una Gala Benéfica, el domingo 8 de agosto un Desfile Virtual transmitido en vivo (12 pm-1pm ) y continuar en la 6ta Avenida (1pm-3:30pm) con actuaciones en el escenario y presentación de nuestra gente ”, dijo la recién elegida presidenta Cristina Contreras.

Los homenajeados de este año son un grupo diverso, talentoso y exitoso, por nombrar algunos; Liderando el grupo de homenajeados y el Gran Mariscal de este año está el querido Nelson Javier. Es una de las personalidades mediáticas más respetadas de República Dominicana. Es más conocido en República Dominicana como el Cocodrilo «El Cocodrilo». Nelson Javier es un locutor, productor y presentador de televisión veterano. Conectar nuestra Patria con nuestro trabajo en los EE. UU. Ha sido nuestra prioridad. Este año la retransmisión en directo de todos nuestros esfuerzos tanto aquí como allá cumple ese objetivo. “Es un gran honor para mí que NatDDP.org me haya seleccionado para ser el narrador de su trabajo y lo hago con mucho orgullo,” dijo Nelson Javier.

Junto a él se encuentra el distinguido cónsul dominicano Eligio Jáquez, quien asumió el cargo de cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York el 22 de agosto de 2020, representando progresivamente al gobierno dominicano, impulsando iniciativas de participación dominicana para fortalecer los lazos que unen a los dominicanos en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Durante estos tiempos perdurables, nuestros estudiantes necesitan un líder campeón que haya luchado para elevar el nivel de educación de todos los dominicanos, tenemos al Honorable Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC). El NatDDP también se enorgullece de reconocer a la pionera vicegobernadora de Rhode Island, Sabina Matos, quien está trabajando por la equidad en los salarios y la vivienda, así como a Johana Vargas Casanova, una ingeniera profesional con licencia y profesional de desarrollo inmobiliario que apoya desarrollos impulsados ​​por misiones en Chicago creando más viviendas. oportunidades para personas mayores, familias y personas con discapacidades.

Durante la pandemia, nuestro homenajeado Tomás Ramos ejemplificó la resistencia y la recuperación cuando dirigió iniciativas para realizar pruebas, vacunar y alimentar a los más vulnerables. En Filadelfia Jessica Jayy Nunez, concursante de AGT (America’s Got Talent) y talentosa cantante que ha demostrado fuerza a pesar de la trágica historia de su familia. Desde la República Dominicana y ahora viviendo con su entrenador de baloncesto en Florida, Hansel Emmanuel Donato “Kikimita”, superó todas las expectativas y demostró que dos manos no definen tu voluntad de triunfar. Hay varios hombres y mujeres más de distinción que se desvelarán durante nuestras festividades. Los homenajeados de este año no solo están avanzando, sino que también están haciendo avanzar la Dominicanidad en todo el mundo.

Reconoceremos a Johnny Ventura, quien falleció recientemente, pero dejó al mundo un legado de su talento musical. Él vivirá por siempre en el corazón de todos los Dominicanos, y lo honraremos con tributos musicales en nuestra Gala y en nuestra presentación de la Sexta Avenida.

Lo más importante y el corazón de nuestra organización son los becarios. Durante nuestras festividades presentaremos a los estudiantes de 2019-2020 y 2020-2021 con sus certificados. Las historias de nuestros académicos desde 2015 hasta el presente y cómo se han destacado son historias importantes que contar. Hasta la fecha, se han otorgado más de $ 600,000 a nuestros estudiantes en becas. Visite Natddp.org/scholarships para obtener más información.

Damos la bienvenida a los nuevos BOD Gregoria Feliciano, Manny Saez y Remysell Salas. Visite NatDDP.org/about/bod/ para obtener más información.

Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de NYC y NYS para garantizar la seguridad y la salud de nuestra comunidad, todas nuestras actividades estarán restringidas para cumplir con los protocolos de seguridad aplicables. Solicitamos a nuestros participantes e invitados que se vacunen, mantengan el distanciamiento social y usen una máscara.

El Desfile Nacional DOMINICANO de Nueva York agradece a todos nuestros patrocinadores principales que se aseguran de que cada año apoyamos los esfuerzos educativos de nuestros estudiantes.

En particular, GOYA y SOMOS Community Care como están; WABC7, Consulado de República Dominicana en Nueva York, Liberty Coca Cola Beverages, Tito’s Handmade Vodka, New York- Presbyterian, PRESIDENTE Beer, Montefiore Hospital, DELTA, Corona, Ponce Bank, Bronx Democratic Party, Transport Workers Union, NYC Health & Hospitals, Univision , El Diario, Hearst Magazine, Manhattan Beer Distribution, PIX11, Office of the Brooklyn Borough President, Telemundo, Bronx Rising Initiative, Papi Wines, KHURY Tours, Mamita’s Ice, Manhattan Mini Storage, WORKSPACE OFFICES, Puerto Plata Seafood, ALTA y Lino Prensa. La lista de patrocinadores aún está en formación; Disculpe cualquier omisión.

En un acuerdo histórico con NatDDP.org, ABC7 transmitirá en vivo nuestro desfile virtual de 12 del mediodía a 1:00 pm y una transmisión en vivo especial de NatDDP 6th Avenue Presentación de nuestra Dominicanidad de 1:00 pm a 3:30 pm, este se llevará a cabo el 8 de agosto de 2021.

Únase a nosotros en nuestra Gala benéfica que se llevará a cabo el 6 de agosto en el Greentree Country Club. Visite NatDDP.org/gala para obtener boletos.