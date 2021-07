Chequeen la reacción de Marino Zapete tras conocimiento de prisión preventiva de Jean Alain Rodríguez

No me alegra el mal de nadie pero el señor Jean Alain quería que me llevaran preso por 6 meses a “La Victoria” sin que yo violara ninguna ley. pic.twitter.com/M31fBHxEEe

